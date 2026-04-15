Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este martes, 14 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1321 (Mujer). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y las emociones. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar relaciones personales, deseos ocultos o la búsqueda de equilibrio en la vida. La figura femenina puede representar tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Además, el significado de soñar con una mujer puede variar según la relación que el soñador tenga con ella. Si es alguien conocido, puede indicar sentimientos hacia esa persona. Si es una figura desconocida, puede representar una parte de uno mismo que se está explorando o reconociendo.