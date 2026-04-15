Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este martes, 14 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8751 (Serrucho). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar conflictos internos o la necesidad de tomar decisiones difíciles. También puede indicar que es momento de dejar atrás situaciones que ya no te benefician. Además, el serrucho en los sueños puede representar la lucha por alcanzar tus metas. Puede ser un recordatorio de que debes trabajar arduamente y ser persistente para lograr lo que deseas. Este sueño invita a reflexionar sobre tus esfuerzos y la importancia de ser proactivo en tu vida.