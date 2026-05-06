La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este martes, 5 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4557 (El Jorobado). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con El Jorobado simboliza sentirte distinto, cargar con culpas o inseguridades. Sugiere anhelo de aceptación y empatía y la invitación a valorar tu singularidad pese al juicio ajeno. Si El Jorobado te ayuda en el sueño, augura superación de obstáculos con humildad; si te asusta, revela miedo al rechazo o a mostrar vulnerabilidades. Invita a reconciliarte con lo que escondes y a buscar apoyo.