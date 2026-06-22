En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este lunes, 22 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0868 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 22 de junio

1° 0868 11° 4354 2° 9684 12° 9525 3° 2725 13° 4199 4° 4494 14° 8192 5° 6714 15° 4128 6° 9800 16° 6974 7° 3620 17° 4966 8° 8328 18° 8777 9° 7340 19° 3482 10° 7792 20° 8012

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar lazos familiares, cuidado y deseo de proteger. Puede indicar alegría por nuevas etapas, unión y responsabilidad compartida en el hogar, o la necesidad de reconectar con la familia y cultivar afectos.

Episodios tensos con sobrinos en sueños pueden señalar preocupaciones por su bienestar, conflictos heredados o estrés. También simbolizan aspectos propios de inocencia e inmadurez, o nuevos proyectos que requieren guía y paciencia.