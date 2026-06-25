En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 25 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3087 (Piojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 25 de junio

1° 3087 11° 0228 2° 9596 12° 1466 3° 0111 13° 5472 4° 9043 14° 9773 5° 8790 15° 6974 6° 9594 16° 7815 7° 0621 17° 1593 8° 8330 18° 9480 9° 2114 19° 2796 10° 4354 20° 6016

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele reflejar preocupaciones, estrés y pensamientos que te ‘pican’. Señala molestias que drenan tu energía y la necesidad de limpiar hábitos, relaciones o entornos que se han vuelto cargantes o tóxicos.

También puede aludir a chismes, envidia o culpas que te afectan. Si en el sueño los quitas o los ves desaparecer, indica solución y alivio: es momento de poner límites, cuidar tu salud y ordenar finanzas y emociones.