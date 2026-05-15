La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este jueves, 14 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3256 (La Caída). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido. Soñar con la caída suele reflejar miedo a perder el control, sensación de inestabilidad o ansiedad ante cambios repentinos. Indica que algo te supera, falta apoyo o temes fallar ante expectativas propias o ajenas. También señala una invitación a soltar cargas y replantear metas. La caída simboliza transición: tocar fondo para impulsarte, pedir ayuda y recuperar seguridad. Observa contexto y emociones para ver qué área requiere ajuste.