La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este jueves, 14 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0475 (El Payaso). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Payaso refleja la tensión entre risa y temor. Indica ganas de quitarle peso a un problema, de ocultar emociones tras una máscara o de recuperar la espontaneidad, el juego y el humor en tu vida. Si El Payaso es amable, anuncia alivio y ligereza; si es siniestro, alerta sobre burlas, engaños o inseguridades internas. El sueño te invita a distinguir lo auténtico de la fachada en tus vínculos y en ti.