En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 2942 (Zapatillas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 28 de mayo

1° 2942 11° 6030 2° 7567 12° 0302 3° 1379 13° 6456 4° 6993 14° 0133 5° 1007 15° 3673 6° 2060 16° 6405 7° 2642 17° 8454 8° 8861 18° 4392 9° 1992 19° 1275 10° 7032 20° 9383

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas simboliza tu camino y ritmo de vida. Habla de preparación, movimiento y ganas de avanzar. Puede reflejar búsqueda de comodidad, libertad o adaptación a nuevos retos.

Si aparecen nuevas, anuncian comienzos y energía; desgastadas o rotas, cansancio y necesidad de pausa. Perderlas sugiere inseguridad o rumbo incierto; atarlas indica orden, compromiso y enfoque para lograr metas.