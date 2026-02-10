Este martes, 10 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 5990 (El Miedo). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que enfrentamos en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con nuestros temores, inseguridades o situaciones que nos generan estrés, invitándonos a confrontar lo que nos asusta. Además, estos sueños pueden ser una señal de que necesitamos prestar atención a aspectos de nuestra vida que hemos estado evitando. Al reconocer y enfrentar nuestros miedos, podemos encontrar el camino hacia la superación personal y el crecimiento emocional.