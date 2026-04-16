A los 89 años de edad, falleció este miércoles el financista Mark Mobius, según una publicación en su perfil de LinkedIn atribuida a su portavoz, Kylie Wong. John Ninia, socio de Mobius Investments, confirmó que murió en Singapur, informó Bloomberg Durante sus más de 30 años en Franklin Templeton Investments, oficialmente Franklin Resources, Mobius se convirtió en un promotor de las oportunidades de inversión en África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica. Entre los asesores de inversión, destacaba, en parte, por su cabeza impecablemente afeitada, que le valió el apodo de Águila Calva. Contratado en 1987 por John Templeton, pionero en la captación de inversores estadounidenses para empresas en el extranjero, Mobius fundó uno de los primeros fondos de inversión dedicados a mercados emergentes de rápido desarrollo. Mobius visitó la Argentina a fines del año pasado, donde realizó visitas a clientes y analistas del mercado local. Allí, según trascendió de las reuniones que mantuvo, opinó favorablemente sobre el rumbo de la administración Milei, aunque se mantenía escéptico de la posibilidad de éxito. Dirigió el Templeton Emerging Markets Group hasta 2016, fue gestor principal de su fondo insignia, el Templeton Emerging Markets Investment Trust, hasta 2015 y se jubiló en enero de 2018. Desde 1989 hasta su jubilación, el fondo cerrado obtuvo una rentabilidad media anual del 13,4%. Desde 2001, año en que se introdujo el índice MSCI Emerging Markets, el fondo Templeton superó dicho índice de referencia en un 1,9% anual de media, según Morningstar. Con sede parcial en Singapur, Mobius viajaba entre 250 y 300 días al año en un jet privado Gulfstream IV, visitando fábricas y distribuidores en rincones remotos del planeta para identificar oportunidades de inversión. Predijo correctamente el inicio del mercado alcista que comenzó en 2009, aprovechó las oportunidades durante la crisis financiera asiática después de que Tailandia dejara flotar su moneda en 1997 y compró acciones rusas cuando la venta masiva por pánico se apoderó de Rusia en 1998. También fue uno de los primeros inversores institucionales en identificar a África como un mercado fronterizo prometedor, creando el Templeton Africa Fund en 2012. «Creo en salir a la calle y comprobar las cosas por uno mismo», escribió en 2015. «Prefiero ver con mis propios ojos lo que ocurre en una empresa o un país. Las mentiras pueden ser tan reveladoras como la verdad, si uno sabe reconocer las señales». El mes pasado, a través de su columna en Substack, compartió sus reflexiones sobre la guerra en Irán y su impacto en los mercados bursátiles. Joseph Bernhard Mark Mobius nació el 17 de agosto de 1936 en Bellmore, en Long Island, Nueva York. Su padre alemán, Paul Mobius, era cocinero y panadero de barco. Su madre, María Luisa Colón, era puertorriqueña. Junto con sus dos hermanos, Hans y Paul, Mobius creció en un hogar donde se hablaban alemán y español. En 1955, Mobius recibió una beca para estudiar artes dramáticas en la Universidad de Boston y trabajó como pianista en un club nocturno para costearse sus estudios. Obtuvo una licenciatura en bellas artes y una maestría en comunicación. Consiguió una beca para estudiar la cultura y el idioma japonés en Kioto, lo que despertó su deseo de vivir y trabajar en Asia. Tras doctorarse en ciencias políticas y economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1964, empezó a trabajar en International Research Associates, donde realizó encuestas y otros estudios de mercado en Tailandia y Corea durante un año en cada país. Terminó estableciéndose en Hong Kong, donde fundó su propia consultora de investigación industrial. Un proyecto —un informe sobre el mercado bursátil de Hong Kong— fue su puerta de entrada al análisis de valores. Su peinado al estilo Yul Brynner, como él mismo lo describió, surgió en esa época después de que un incendio en su apartamento le dañara el cabello y se afeitara el resto, según relata en sus memorias de 1997. Tras perder un tercio del valor de su fondo en el desplome bursátil de octubre de 1987, durante su primer año en Templeton, Mobius diversificó sus inversiones hacia otros mercados, como Argentina, México, Indonesia y Rusia. Mobius escribió más de una docena de libros sobre inversión y economía, entre ellos *The Investor’s Guide to Emerging Markets * (1994) y *Pasaporte a las ganancias * (1999). Compartió reglas y aforismos como: «Si ves la luz al final del túnel, es demasiado tarde para comprar». En 1999, fue designado para formar parte del Foro Global de Gobierno Corporativo del Banco Mundial como copresidente de un grupo de trabajo sobre responsabilidad de los inversores. Mobius nunca se casó. En su libro Passport to Profits , escribió que ser un “nómada a tiempo completo conllevaba tanto costes como beneficios: una especie en peligro de extinción que siempre he admirado por su feroz independencia, su negativa a acatar las normas convencionales y su desesperado deseo de libertad”. “Aunque probablemente algunas personas me compadezcan por no tener hogar, ni familia, ni vida doméstica de la que hablar”, escribió, “mi estilo de vida un tanto excéntrico ofrece innumerables oportunidades de variedad, estimulación y creatividad”.