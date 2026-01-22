En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este jueves, 22 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8440 (El Cura).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 22 de enero

1° 8440 11° 9710 2° 6288 12° 3233 3° 9945 13° 4359 4° 9678 14° 6480 5° 2641 15° 9382 6° 1524 16° 8571 7° 7557 17° 2753 8° 0212 18° 9100 9° 5130 19° 4530 10° 9130 20° 9524

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de redención en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar un deseo de reconciliación con uno mismo o con los demás, así como la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas.

Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la sabiduría. Puede indicar que el soñador está enfrentando dilemas éticos o decisiones importantes, sugiriendo que es momento de reflexionar sobre sus valores y creencias para encontrar el camino correcto.