En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 23 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4806 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de junio

1° 4806 11° 0351 2° 1538 12° 9870 3° 1850 13° 4768 4° 6579 14° 3088 5° 0316 15° 0028 6° 9068 16° 2573 7° 4479 17° 3727 8° 5426 18° 1727 9° 2522 19° 1668 10° 8982 20° 9001

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, amistad y protección. Puede reflejar tus vínculos afectivos, tu necesidad de compañía o tu propia fidelidad a valores y personas.

Si el perro es amistoso, indica confianza y apoyo; si es agresivo o te muerde, alerta de conflictos, traición o límites vulnerados. Ladridos son advertencias; un perro perdido refleja soledad o desconexión.