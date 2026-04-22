La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este martes, 21 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6988 (El Papa). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de recibir apoyo en momentos de incertidumbre y confusión. Además, El Papa en los sueños puede representar autoridad, moralidad y valores. Puede indicar que el soñador está evaluando sus creencias o enfrentando dilemas éticos, sugiriendo que es momento de reflexionar sobre su vida y las decisiones que ha tomado.