La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este lunes, 20 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1667 (Mordida). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con mordida puede simbolizar una traición o un conflicto interno. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o miedo a ser herido por alguien cercano. La mordida puede representar una advertencia sobre relaciones tóxicas o situaciones que requieren atención. Además, soñar con mordida también puede indicar la necesidad de defenderse o establecer límites. Puede ser un llamado a enfrentar problemas que se han estado ignorando. Este sueño invita a la reflexión sobre cómo se manejan las emociones y las interacciones con los demás.