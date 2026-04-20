Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este lunes, 20 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4946 (Tomates). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrir relaciones o proyectos, sugiriendo que es un buen momento para cosechar los frutos de esfuerzos pasados y disfrutar de los resultados. Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones intensas o pasiones ocultas. Si el soñador siente alegría al ver tomates, puede indicar satisfacción personal, mientras que si los ve en mal estado, podría señalar preocupaciones o conflictos que necesitan atención.