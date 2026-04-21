La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este lunes, 20 de abril de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 4367 (Mordida). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con mordida puede simbolizar una traición o un conflicto interno. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o miedo a ser herido por alguien cercano. La mordida puede representar una advertencia sobre relaciones tóxicas o situaciones que requieren atención. Además, soñar con mordida también puede indicar la necesidad de defenderse o establecer límites. Puede ser un llamado a enfrentar problemas que se han estado ignorando. Este sueño invita a la reflexión sobre cómo se manejan las emociones y las interacciones con los demás.