Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este jueves, 23 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4991 (Excusado). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones o deshacerse de cargas. Indica procesos de limpieza interna, perdón y cierre de ciclos, invitando a dejar atrás culpas, rencores o hábitos que ya no sirven. Si el Excusado está sucio, tapado o sin puertas, puede reflejar vergüenza, límites vulnerados o dificultad para expresarse. Sugiere atender la salud emocional y poner orden en lo íntimo antes de avanzar.