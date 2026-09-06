En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1137 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 5 de septiembre

1° 1137 11° 8891 2° 0444 12° 5474 3° 2408 13° 3342 4° 2097 14° 8461 5° 7454 15° 8285 6° 4144 16° 8861 7° 7381 17° 6292 8° 8053 18° 9500 9° 8888 19° 4813 10° 6867 20° 6621

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista refleja ansiedad por tu salud, imagen o juicio ajeno. Indica necesidad de revisar, corregir o cuidar algo en tu vida. También expresa temor al dolor, pérdida de control o a gastos inesperados.

Si en el sueño te atienden sin dolor, sugiere alivio y solución de problemas. Si hay piezas rotas o sangrado, advierte descuidos, vergüenza o comunicación dañada. También puede invitarte a enfrentar miedos y pedir ayuda profesional.