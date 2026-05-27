El Ministerio de Capital Humano confirmó que continúa abierta la inscripción a Progresar Trabajo 2026, el programa destinado a personas que buscan capacitarse en oficios y formación profesional. La convocatoria permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre y permitirá acceder a una asistencia económica mensual administrada por Anses.

La línea está orientada a estudiantes que realicen cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y apunta a impulsar la inserción laboral y la capacitación en distintas áreas.

Cuánto se cobra por Progresar Trabajo en 2026

Actualmente, el beneficio entrega un monto mensual de $ 35.000 para quienes cumplan con todos los requisitos establecidos por el programa.

Sin embargo, el sistema retiene un 20% del dinero cada mes hasta que el estudiante acredite la regularidad y finalización del curso correspondiente.

Los pagos estarán a cargo de Anses y podrán extenderse hasta un máximo de 12 cuotas mensuales.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está dirigido a jóvenes y adultos que quieran formarse en trayectos educativos vinculados con oficios y capacitación laboral.

El programa busca garantizar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad económica. Cómo anotarse.

Para anotarse en Progresar Trabajo 2026 se deberán cumplir las siguientes condiciones :

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener entre 18 y 24 años.

El límite de edad se amplía hasta los 35 años para personas sin trabajo formal o con hijos menores a cargo.

Contar con ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Estar inscripto en un curso reconocido por el INET.

Actualmente, el tope de ingresos permitido equivale a $ 1.089.000 por grupo familiar.

Cómo anotarse a Progresar Trabajo 2026

La inscripción se realiza de manera online desde la plataforma oficial de Becas Progresar.

Para completar el trámite, los interesados deberán:

Tener usuario activo en Mi Argentina. Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos. Verificar toda la información antes de enviar la solicitud.

Además, será obligatorio cargar un CBU o CVU a nombre del solicitante, ya que el beneficio no puede cobrarse mediante cuentas de terceros.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La convocatoria a Progresar Trabajo 2026 comenzó el 27 de abril y seguirá abierta hasta el próximo 27 de noviembre.

Desde Capital Humano remarcaron que los estudiantes deberán mantener la regularidad académica para continuar percibiendo el beneficio económico durante el año.