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El Ministerio de Capital Humano confirmó que continúa abierta la inscripción a Progresar Trabajo 2026, el programa destinado a personas que buscan capacitarse en oficios y formación profesional. La convocatoria permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre y permitirá acceder a una asistencia económica mensual administrada por Anses.
La línea está orientada a estudiantes que realicen cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y apunta a impulsar la inserción laboral y la capacitación en distintas áreas.
Cuánto se cobra por Progresar Trabajo en 2026
Actualmente, el beneficio entrega un monto mensual de $ 35.000 para quienes cumplan con todos los requisitos establecidos por el programa.
Sin embargo, el sistema retiene un 20% del dinero cada mes hasta que el estudiante acredite la regularidad y finalización del curso correspondiente.
Los pagos estarán a cargo de Anses y podrán extenderse hasta un máximo de 12 cuotas mensuales.
Quiénes pueden acceder al beneficio
El programa está dirigido a jóvenes y adultos que quieran formarse en trayectos educativos vinculados con oficios y capacitación laboral.
Para anotarse en Progresar Trabajo 2026 se deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.
- Tener entre 18 y 24 años.
- El límite de edad se amplía hasta los 35 años para personas sin trabajo formal o con hijos menores a cargo.
- Contar con ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Estar inscripto en un curso reconocido por el INET.
Actualmente, el tope de ingresos permitido equivale a $ 1.089.000 por grupo familiar.
Cómo anotarse a Progresar Trabajo 2026
La inscripción se realiza de manera online desde la plataforma oficial de Becas Progresar.
Para completar el trámite, los interesados deberán:
- Tener usuario activo en Mi Argentina.
- Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Verificar toda la información antes de enviar la solicitud.
Además, será obligatorio cargar un CBU o CVU a nombre del solicitante, ya que el beneficio no puede cobrarse mediante cuentas de terceros.
Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse
La convocatoria a Progresar Trabajo 2026 comenzó el 27 de abril y seguirá abierta hasta el próximo 27 de noviembre.
Desde Capital Humano remarcaron que los estudiantes deberán mantener la regularidad académica para continuar percibiendo el beneficio económico durante el año.