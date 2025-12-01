En esta noticia Datos para decidir

La tecnología revolucionó la manera en que los argentinos compran y venden vehículos usados. Hoy, antes de acercarse a un concesionario o vendedor particular, el consumidor ya llega informado, con datos, fotos, cotizaciones precisas y reportes detallados que facilitan la decisión de compra y reducen el riesgo de sorpresas.

Gonzalo Menéndez, gerente general de Kavak Argentina, destacó que “en los últimos 20 años cambió mucho el acceso a la información. Antes había que ver un clasificado o encontrarse con una persona que no conocías. Hoy el consumidor está mucho más informado sobre el auto que va a comprar”.

El ejecutivo señaló que la plataforma busca mejorar la experiencia de compra y venta. “Agregamos transparencia en el precio: el vendedor puede saber cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada auto. Además, en la compra mostramos fotos del vehículo, sus imperfecciones y un reporte mecánico detallado que indica cuándo se hizo el último service, qué componentes pueden necesitar revisión o si hay que cambiar algún neumático. Buscamos que el cliente no pierda tiempo y pueda tomar una decisión confiable”, explicó.

Menéndez agregó que la educación del consumidor respecto al precio cambió radicalmente el mercado. “Cada vez hay más cotizadores y la gente entiende si el precio es correcto o no. Aprendimos que es mucho más importante ser transparente que simplemente decir que todo está bien. Eso genera confianza y fideliza al cliente”.

La alta participación de la plataforma en las transacciones de compra y venta de usados le permite conocer con precisión los problemas más frecuentes de cada modelo, marca o versión. “Podemos decidir qué reparar y qué no. Tenemos información de miles de transacciones por mes, lo que nos ayuda a ser más precisos en los precios y en las decisiones de reparación, y también a anticiparnos a posibles inconvenientes”, dijo.

Otro punto clave es la financiación. “Casi la mitad de las transacciones de autos usados las financiamos, a través de bancos que colocan préstamos prendarios. Esto le permite que más gente pueda acceder a su primer auto y genera dinamismo en el mercado”, señaló Menéndez.

Además, Kavak busca integrar talleres y aseguradoras para ofrecer soluciones completas en caso de siniestros. “Gracias a cómo operamos, podemos solucionar un problema de forma holística. La digitalización no solo cambió la compra de autos, sino que transformó todo el ecosistema del auto usado: venta, reparación, financiamiento y atención al cliente”, concluyó el ejecutivo.