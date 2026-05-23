Este sábado, 23 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 1441 (El Cuchillo).

1° 1441 11° 0280 2° 0513 12° 7445 3° 8194 13° 1018 4° 2680 14° 5934 5° 6313 15° 2246 6° 1780 16° 8742 7° 4466 17° 0732 8° 9799 18° 9714 9° 2102 19° 3375 10° 4967 20° 5460

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.