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Este sábado, 23 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 1441 (El Cuchillo).

 1°1441 11°0280 
 0513  12°7445
 3°8194  13°1018 
 2680  14°5934 
 6313  15°2246 
 6°1780  16°8742
 4466  17°0732 
 9799  18°9714 
 2102  19°3375 
 10°4967 20°5460 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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