Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 23 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 2522 (Loco).

1° 2522 11° 1437 2° 1313 12° 1064 3° 5295 13° 2590 4° 8672 14° 1050 5° 1891 15° 2094 6° 4622 16° 6710 7° 2257 17° 2832 8° 4460 18° 8625 9° 8258 19° 2772 10° 4985 20° 2633

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.