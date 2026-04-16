Este miércoles, 15 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6912 (Soldado). Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación. Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para luchar por lo que considera justo, o que está buscando seguridad en situaciones inciertas. El Juego Responsable alienta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar. Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.