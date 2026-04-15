Este martes, 14 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7830 (Santa Rosa). Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la fe y la devoción, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos de incertidumbre. Además, el sueño puede reflejar la necesidad de purificación y renovación en la vida del soñador. Santa Rosa es asociada con la sanación, lo que indica que es un momento propicio para dejar atrás lo negativo y abrazar nuevas oportunidades. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: