La tendencia, conocida como “desdolarización”, ha cobrado impulso tras las sanciones impuestas de Estados Unidos a Rusia en 2022. La adopción de esta postura por parte de varios países tiene el potencial de alterar el equilibrio económico global. Las naciones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) han decidido abandonar su uso en transacciones comerciales del dólar estadounidense, que ha dejado de ser la moneda principal para operaciones internacionales en 11 países. Esta decisión busca resignificar el valor de sus propias monedas, reducir la dependencia del dólar y mejorar la competitividad en los mercados de divisas. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, países integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), han iniciado un proceso destinado a reducir la dependencia del dólar en sus transacciones transfronterizas. Con un 85% de las operaciones transfronterizas ya efectuadas en moneda local, los líderes de la CEI han indicado que esta iniciativa refuerza la soberanía económica de sus naciones y genera nuevas oportunidades fiscales. La desdolarización representa un cambio significativo en el sistema financiero internacional. Al reducir la dependencia del dólar, los países de la CEI podrían: Este proceso también puede acarrear consecuencias negativas para el dólar. Si la demanda de la divisa en las operaciones internacionales disminuye, su valor podría verse afectado, lo que conllevaría a una pérdida de su estatus como moneda de reserva predominante en el ámbito global.