Aunque muchas personas las descartan automáticamente después de cocinar, las cáscaras de calabaza pueden convertirse en un poderoso aliado para las plantas.

Un sencillo truco casero ganó popularidad entre quienes practican jardinería y buscan alternativas naturales para nutrir el suelo sin recurrir a productos químicos.

El método consiste en colocar las cáscaras en un recipiente con agua y dejarlas reposar durante algunas horas. De esa manera, liberan nutrientes esenciales que funcionan como un fertilizante líquido natural.

¿Por qué las cáscaras de calabaza sirven como fertilizante?

La calabaza contiene minerales y vitaminas que, al entrar en contacto con el agua, se desprenden y enriquecen el líquido. Entre los principales nutrientes aparecen potasio, calcio y magnesio, además de vitaminas A, C y E.

Estos componentes ayudan a mejorar la calidad del suelo, fortalecen las raíces y favorecen un crecimiento más saludable de las plantas. Además, estimulan la actividad biológica de la tierra y contribuyen al desarrollo de hojas y flores más resistentes.

Los beneficios de usar fertilizante casero con cáscaras de calabaza

Uno de los principales atractivos de este truco es que se trata de una opción ecológica y económica para el cuidado del jardín.

Entre sus ventajas más destacadas se encuentran:

Enriquece naturalmente el suelo

Fortalece raíces y tallos

Ayuda a prevenir enfermedades y plagas

Reduce residuos orgánicos en el hogar

Evita el uso de fertilizantes químicos

No contamina el ambiente

Además, reutilizar restos de cocina permite aprovechar al máximo los alimentos y generar menos basura.

¿Cómo preparar fertilizante líquido con cáscaras de calabaza?

El procedimiento es simple y puede hacerse en pocos pasos:

1. Guardar las cáscaras

Después de cocinar la calabaza, cortar las cáscaras en trozos pequeños y colocarlas dentro de un frasco o recipiente grande.

2. Agregar agua

Llenar el recipiente con agua hasta cubrir completamente las cáscaras.

3. Dejar reposar

Mantener la preparación entre 24 y 48 horas en un lugar fresco y sin exposición directa al sol.

4. Regar las plantas

Una vez que el agua absorbió los nutrientes, utilizarla para regar macetas, plantas de interior o el jardín.

El proceso puede repetirse cada vez que haya nuevas cáscaras disponibles, convirtiéndose en una alternativa sustentable para nutrir las plantas durante todo el año.