La muerte de Serena Andreatta causa una profunda conmoción desde Rosario al resto del país. La joven argentina falleció tras el vuelco de un micro turístico en Australia, en un episodio que dejó decenas de heridos y que todavía es investigado por las autoridades locales. Serena tenía 26 años y dedicaba su vida a descubrir el mundo. Sus allegados la describían como una mujer inquieta, apasionada por las experiencias culturales y enamorada de la naturaleza. Antes de emprender sus viajes, había estudiado carreras vinculadas a la Administración de Empresas y el área contable en Rosario. Con el paso del tiempo, su vida fue tomando un rumbo completamente distinto al tradicional. Además de su vínculo con Argentina, también contaba con ciudadanía italiana, lo que le permitió instalarse en Europa y comenzar una nueva etapa en Italia. Trabajó en hoteles y luego impulsó un proyecto propio orientado a ayudar a argentinos que buscaban gestionar la ciudadanía italiana. Durante los últimos años, Serena recorrió distintos países de Europa, Asia y América. Uno de los lugares que más la marcó fue la isla tailandesa de Koh Tao, donde pasó varios meses enfocada en su pasión por el buceo. Allí obtuvo la certificación como Dive Master y compartía frecuentemente reflexiones sobre la tranquilidad que encontraba bajo el agua. “Vivir en malla, andar descalza y no necesitar nada más. Bajo el agua el ruido se apaga y solo escuchás tu respiración”, escribió en sus redes sociales al describir el estilo de vida que había elegido. En abril de 2026 había llegado a Australia para iniciar una nueva aventura junto a su amiga Valentina Accardi, también oriunda de Rosario. Después de recorrer Sídney, ambas comenzaron un trayecto turístico por la costa noreste del país hasta que ocurrió el fatal accidente. El micro de larga distancia en el que viajaban perdió el control mientras circulaba por la autopista Bruce Highway, en el estado de Queensland. El vehículo terminó despistando y volcó violentamente al costado de la ruta. Serena fue trasladada con vida a un centro médico cercano, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas sufridas. El siniestro dejó más de 30 pasajeros afectados y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate. Varios heridos fueron evacuados en helicópteros sanitarios, mientras que Valentina permanece internada bajo observación médica en un hospital de Townsville. La empresa FlixBus informó que el conductor, un hombre de 70 años, no manejaba a exceso de velocidad y que los controles iniciales de alcohol y drogas dieron resultados negativos. Sin embargo, la policía australiana continúa realizando peritajes para determinar qué provocó la tragedia que terminó con la vida de la joven rosarina.