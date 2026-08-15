A los 62 años, Mabel cumplió el sueño que había esperado durante toda su vida. Este miércoles dio a luz a David en el Hospital San Felipe de San Nicolás y se convirtió, según los casos conocidos hasta ahora, en la mujer más longeva en tener a su primer hijo en la Argentina .

El bebé nació por cesárea, pesó 2,750 kilos y pasó sus primeras horas en neonatología. Mabel, en tanto, contó que todavía le cuesta asimilar que finalmente tiene en brazos al hijo que durante tantos años deseó.

El tratamiento de fertilidad que permitió el nacimiento de David

Por su edad, Mabel debió recurrir a óvulos donados para llevar adelante el tratamiento de fertilidad.

El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fertilización in vitro con ovodonación, realizado con el médico Matías Colabianchi, de Rosario. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La mujer contó en diálogo con el diario local El Norte, que después de varios años decidió consultar sobre la posibilidad de ser madre y finalmente comenzó el procedimiento en un instituto de Rosario.

El tratamiento permitió formar el embrión y posteriormente Mabel llevó adelante el embarazo hasta el nacimiento de David. “Siempre quise ser madre”, aseguró en diálogo con medios locales.

Cómo fue el embarazo de Mabel a los 62 años

El tratamiento de fertilización in vitro que permitió el embarazo de Mabel a los 62 años de edad es conocido como ovodonación. El mismo, fue realizado con el médico Matías Colabianchi, de Rosario.

La obstetra Romina Ruffini, que acompañó a Mabel durante el proceso, aseguró que atravesó un embarazo normal y sin complicaciones .

Según explicó, la mujer siguió los controles indicados y se mostró siempre predispuesta y tranquila durante las distintas etapas del embarazo.