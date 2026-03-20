Un caso ocurrido en Brasil llamó la atención a nivel internacional luego de que se confirmara que una mujer dio a luz gemelos con distintos padres biológicos, una situación extremadamente poco frecuente en la reproducción humana. El hecho generó sorpresa tanto en la comunidad médica como en el público general. La situación salió a la luz cuando se realizaron pruebas de ADN que revelaron que cada uno de los bebés tenía un padre diferente. Hasta ese momento, ambos hombres involucrados creían ser progenitores de los dos niños, lo que derivó en la necesidad de estudios genéticos para confirmar la paternidad. Este fenómeno, conocido como superfecundación heteropaterna, ocurre en circunstancias muy específicas y poco habituales. A partir de este caso, especialistas volvieron a poner el foco en cómo funciona este proceso biológico y por qué, aunque raro, es completamente posible. Este fenómeno se conoce como superfecundación heteropaterna, un proceso biológico que ocurre cuando una mujer libera más de un óvulo en un mismo ciclo menstrual y estos son fecundados por espermatozoides de diferentes hombres en relaciones sexuales cercanas en el tiempo. Los espermatozoides pueden sobrevivir hasta cinco días dentro del cuerpo femenino, lo que permite que más de una fecundación tenga lugar si coinciden las condiciones adecuadas. Cada óvulo se fertiliza de forma independiente, lo que da lugar a gemelos dicigóticos (mellizos) con distinta carga genética paterna. La superfecundación heteropaterna es extremadamente rara en la población general, aunque especialistas advierten que podría estar subregistrada debido a que no todos los embarazos gemelares son sometidos a pruebas de ADN. Algunos estudios sugieren que entre el 1 % y el 2 % de los casos de gemelos analizados en contextos de pruebas de paternidad podrían corresponder a este fenómeno. Sin embargo, fuera de esos análisis específicos, su aparición es poco habitual y suele detectarse de manera incidental. Además del episodio en Brasil, se han documentado situaciones similares en países como Estados Unidos, donde un tribunal descubrió el caso durante un proceso por manutención infantil tras una prueba genética. También se reportaron antecedentes en Vietnam y Colombia, donde las diferencias físicas entre los niños o disputas legales llevaron a realizar estudios de ADN. En la mayoría de los casos, el hallazgo no se produce en controles médicos habituales, sino en contextos judiciales o familiares. Desde el punto de vista legal, estos casos pueden generar situaciones complejas en relación con la filiación y las obligaciones parentales. Cada padre biológico suele ser responsable únicamente del hijo con el que comparte vínculo genético, lo que puede derivar en decisiones judiciales específicas. Además, pueden surgir cuestiones vinculadas a derechos hereditarios, custodia y manutención, dependiendo de la legislación de cada país. Por este motivo, la confirmación mediante pruebas de ADN resulta clave para establecer responsabilidades y garantizar los derechos de los menores.