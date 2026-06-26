Qué significa que guardes los recuerdos de tus hijos, según la psicología.

En esta noticia Qué significa que guardes los recuerdos de tus hijos, según la psicología

Conservar recuerdos físicos funciona como una prueba emocional de que esos momentos realmente ocurrieron.

La crianza transcurre, en muchos casos, en un estado de agotamiento constante . Entre las rutinas, el trabajo y la falta de descanso, los días pasan tan rápido que los padres no logran registrar emocionalmente lo que están viviendo.

Qué significa que guardes los recuerdos de tus hijos, según la psicología

La investigadora Dorsa Amir, de la Universidad de California en Berkeley, explicó en estudios sobre memoria autobiográfica que las personas conservan objetos para reforzar recuerdos que sienten emocionalmente difusos o difíciles de retener con claridad.

En este sentido, un dibujo infantil o un boletín escolar no son solo papeles. Son fragmentos concretos de una etapa que, mientras sucedía, parecía escaparse entre las obligaciones del día a día.

Conservar recuerdos físicos funciona como una prueba emocional de que esos momentos realmente ocurrieron. Shutterstock

La psicóloga clínica Susan Krauss Whitbourne, profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst, explicó que los recuerdos materiales pueden actuar como “anclas emocionales” que ayudan a las personas a conectar con acontecimientos significativos de su pasado .

Entre las razones más frecuentes que señala la psicología se destacan:

Preservar momentos importantes: los objetos permiten recordar etapas que fueron valiosas para la familia.

Fortalecer la identidad familiar: los recuerdos construyen una narrativa compartida a lo largo del tiempo.

Mantener la conexión emocional: aunque los hijos crezcan, ciertos objetos representan el vínculo afectivo que permanece.

Generar bienestar: revivir experiencias positivas activa sentimientos de gratitud y nostalgia saludable.

Cuándo guardar recuerdos es sano y cuándo no

Los objetos más apreciados rara vez son los más caros, sino aquellos vinculados a vivencias personales, vínculos afectivos y momentos importantes de la vida, según los psicólogos Mihaly Csikszentmihalyi y Eugene Rochberg-Halton, quienes estudiaron la relación emocional que las personas establecen con los objetos dentro del entorno familiar.

La nostalgia, durante años interpretada como una emoción ligada a la tristeza, fue revisada por investigaciones recientes. La académica Ziyan Yang explicó que, al experimentarla, las personas sienten calidez, cariño y pertenencia, e incluso vivencian una especie de viaje mental en el tiempo.

No obstante, la psicología también pone un límite claro. Puede causar malestar si hay una acumulación excesiva que impide desprenderse de cualquier elemento o afecta la vida cotidiana.

En definitiva, guardar recuerdos de los hijos es una manifestación natural del apego, la memoria y el cariño, siempre que su conservación se mantenga dentro de un equilibrio saludable y no se convierta en una necesidad que genere sufrimiento o dependencia emocional.

Un dibujo guardado en una caja no es solo nostalgia: es la evidencia de que esos años existieron.