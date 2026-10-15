Enrique Piñeyro es un destacado empresario gastronómico, médico, piloto comercial y director de cine argentino, reconocido por ser el creador y fundador de Anchoíta, uno de los restaurantes más destacados de Buenos Aires.

Por eso, en diálogo con el streaming Fábrica de Podcast, Piñeyro lanzó algunas claves para el éxito de los emprendimientos en Argentina donde enuncia distintos beneficios para los trabajadores y las condiciones de empleo que se reconocen como la clave para un negocio exitoso.

Las claves de Enrique Piñeyro para un negocio exitoso

El fenómeno de Anchoíta reside en su propuesta gastronómica de altísima calidad, su atención personalizada y una lista de espera anual para conseguir una mesa. El éxito de este emprendimiento no fue un hecho aislado, sino que se expandió rápidamente con la apertura de Anchoíta Panadería y la cava de quesos y vinos del proyecto, consolidando una marca.

Bajo esta visión de liderazgo centrado en las personas, Piñeyro resume las bases que sostienen su modelo laboral en las siguientes definiciones:

“Los empleados tienen que tener un mes de vacaciones, sino no son vacaciones”

“La licencia por maternidad debe ser de 6 meses para la mujer y 1 o 2 meses para los hombres”

“Es muy importante que el empleado esté en blanco”

Un recorrido que ampara las visiones de Piñeyro

Más allá de la gastronomía, Piñeyro cuenta con una gran trayectoria profesional. Como piloto civil y filántropo, lidera la ONG Solidaire, mediante la cual realiza vuelos humanitarios y de rescate en zonas de crisis internacional. Además, en su faceta artística, se ha destacado como actor y director de cine en aclamadas producciones de denuncia e investigación social como Whisky Romeo Zulu y El Rascacielos Latino.

La clave del modelo de negocio de Enrique Piñeyro radica en aplicar una perspectiva disruptiva y profundamente humanista al ámbito corporativo. Para el empresario, la sostenibilidad financiera y la excelencia operacional solo son posibles cuando se garantiza el bienestar integral, la estabilidad y la dignidad de cada integrante del equipo de trabajo.