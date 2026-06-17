En las rutas y autopistas existen numerosas señales cuyo significado resulta familiar para la mayoría de los conductores. Sin embargo, algunas marcas menos conocidas pueden generar dudas incluso entre quienes manejan con frecuencia.

Una de ellas es la señal compuesta por una flecha blanca acompañada por un pequeño punto rojo. A simple vista parece un cartel más del camino, pero en realidad forma parte de un sistema diseñado para mejorar la circulación cuando se producen congestiones, accidentes o cortes de tránsito.

Qué significa la señal con una flecha y un punto rojo

Esta señal indica la existencia de un recorrido alternativo oficial que permite abandonar temporalmente la vía principal para evitar sectores con tránsito colapsado.

Su objetivo es distribuir mejor el flujo vehicular y reducir las demoras cuando una autopista o ruta registra problemas que afectan la circulación.

Los conductores que siguen la señalización son guiados por caminos previamente seleccionados por las autoridades de tránsito hasta superar la zona conflictiva.

Una vez finalizado el desvío, el sistema conduce nuevamente hacia la ruta principal.

Para qué sirve este sistema de desvíos

A diferencia de las señales tradicionales que informan límites de velocidad o advertencias de peligro, el punto rojo funciona como una referencia visual para seguir un itinerario alternativo seguro.

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Entre sus principales ventajas se encuentran:

Evitar sectores con embotellamientos.

Reducir los tiempos de espera.

Mantener la circulación en caso de accidentes.

Distribuir mejor el tránsito en rutas saturadas.

Facilitar el regreso a la vía principal.

Gracias a este mecanismo, los conductores pueden continuar su viaje sin quedar atrapados durante horas en largas filas de vehículos.

Por qué muchos automovilistas no conocen su significado

La señal es habitual en algunos países europeos, especialmente en Alemania, donde las autoridades utilizan sistemas de desvíos señalizados para gestionar el tránsito durante períodos de alta circulación.

Debido a que se trata de una señal poco común fuera de determinados corredores viales, muchos conductores desconocen su función y la confunden con una simple indicación complementaria.

Sin embargo, detrás de ese pequeño círculo rojo existe una planificación previa que permite utilizar rutas alternativas preparadas para absorber una mayor cantidad de vehículos.

La ventaja frente al GPS

Uno de los aspectos más valorados de este sistema es que funciona de manera completamente independiente de internet o de las aplicaciones de navegación.

Mientras que algunas plataformas pueden tardar en detectar accidentes o bloqueos repentinos, la señalización física ya se encuentra instalada y preparada para dirigir a los conductores apenas aparece el problema.

Por ese motivo, muchas autoridades consideran que sigue siendo una herramienta eficaz para gestionar el tránsito incluso en la era de la navegación digital.

Una señal pequeña con una función clave

Aunque pase desapercibida para gran parte de los automovilistas, la señal con flecha y punto rojo cumple un papel importante en la organización del tránsito.

Su presencia indica que existe una alternativa oficial para evitar demoras y continuar el viaje por caminos previamente establecidos, una solución que permite aliviar la congestión y mejorar la circulación en algunos de los corredores más transitados.