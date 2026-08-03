La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) tiene la facultad legal de suspender, cancelar o extinguir licencias y permisos de conducir cuando se cumplen determinadas causales previstas en la normativa vigente.

Esta atribución también le permite calificar infracciones e imponer las sanciones que correspondan por violaciones al Reglamento de Tránsito .

Cómo funciona el sistema de puntos

Todas las licencias de conducir cuentan con diez puntos. Cada infracción detectada por las cámaras de la ciudad resta un punto, salvo el exceso de velocidad superior al 40% del límite permitido, que descuenta cinco puntos.

El Gobierno revisará caso por caso y quitará la licencia de conducir a quienes hayan usado el celular al volante y cometido infracciones.

Entre las conductas que hacen perder un punto está usar el celular mientras se conduce, junto con no respetar el semáforo en rojo, dar una vuelta prohibida, invadir el paso peatonal o no usar el cinturón de seguridad.

El esquema de consecuencias es progresivo:

Al perder el tercer punto, se debe realizar un curso básico en línea.

Al perder el cuarto punto, corresponde un curso intermedio en línea.

A partir del quinto punto perdido, la sanción se traduce en horas de trabajo comunitario, conforme a la Ley de Cultura Cívica.

Este esquema aplica solo a personas físicas con vehículos registrados en la Ciudad de México. Los vehículos de personas morales, de transporte público o con placas de otras entidades reciben únicamente sanciones económicas.

Cuándo se puede perder la licencia por completo

Además del sistema de puntos, la Ley de Movilidad contempla causales específicas para la cancelación definitiva de la licencia, entre ellas:

Ser sancionado por tercera ocasión en un periodo de tres años por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Que una autoridad jurisdiccional o ministerial determine que un hecho de tránsito fue causado por negligencia, impericia o falta de cuidado del conductor, con consecuencia de muerte o lesiones graves para terceros.

En el caso de transporte privado, público de pasajeros o de carga, la cancelación puede proceder desde la primera sanción por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Cada expediente se analiza conforme a lo que establece la ley antes de que la autoridad tome una decisión definitiva.