Alerta alimentaria en todo el continente: salmonela en tomates, listeria en quesos y paracetamol en pepinillos

Las alertas alimentarias aumentaron con fuerza en la Unión Europea durante 2025. La Comisión Europea registró 10.490 notificaciones a través de la Red de Alerta y Cooperación (ACN), un 11% más que el año anterior, según el informe anual publicado por el Ejecutivo comunitario.

El documento recoge algunos de los incidentes de seguridad alimentaria más relevantes registrados durante el último año. Entre ellos figuran el hallazgo de paracetamol en pepinillos en vinagre, un brote de listeria en quesos franceses que provocó dos fallecimientos y un brote de salmonela asociado a tomates cherry procedentes de Sicilia.

Las autoridades comunitarias consideran que el incremento de las alertas alimentarias refleja una mayor vigilancia por parte de los Estados miembros y una coordinación más eficaz entre los organismos encargados del control sanitario.

Alerta alimentaria en todo el continente: salmonela en tomates, listeria en quesos y paracetamol en pepinillos ZeynepKaya

La Comisión Europea revela cuáles fueron las alertas alimentarias más llamativas de 2025

Entre los episodios destacados figura la contaminación por la toxina cereulida detectada en diciembre de 2025 en fórmulas infantiles elaboradas con un aceite importado de China.

Según la Comisión Europea, este caso afectó a más de 60 países y fue calificado como “uno de los episodios más complejos de los últimos años” por su dimensión internacional y la complejidad de la investigación.

Otro de los hallazgos más sorprendentes se produjo en Eslovenia, donde las autoridades detectaron paracetamol en un lote de pepinillos en vinagre importados desde la India.

De acuerdo con el informe, los investigadores europeos consideran que la presencia del medicamento podría deberse a fuentes ambientales, como la absorción por parte de la planta a través del agua de riego, o a una contaminación durante el proceso de elaboración.

El informe también recoge un brote de listeria en quesos franceses que causó dos muertes, un brote de salmonela relacionado con tomates cherry de Sicilia con más de 400 casos registrados desde 2023 y la migración de metales pesados desde tazas esmaltadas fabricadas en China.

Frutas y verduras lideran las alertas alimentarias en la Unión Europea

Las cifras muestran que las alertas alimentarias continuaron aumentando dentro del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), el principal mecanismo de vigilancia alimentaria de la Unión Europea.

Durante 2025 se registraron 5344 notificaciones, un 2% más que el año anterior.

La Comisión Europea asegura que este incremento refleja “la vigilancia” de las autoridades nacionales y “el valor añadido” que aporta la coordinación entre los distintos países.

Por primera vez, las alertas emitidas cuando un producto ya estaba presente en el mercado superaron a los rechazos en frontera, que hasta ahora representaban la categoría más numerosa.

Las frutas y verduras encabezaron la lista de productos con mayor número de incumplimientos, al concentrar el 18% del total, con 1572 notificaciones registradas durante el año.

En contraste, las sospechas de fraude alimentario descendieron un 46%, hasta 1755 casos, debido principalmente a un cambio en los criterios utilizados para clasificar determinados residuos de plaguicidas presentes en productos procedentes de terceros países.

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La Unión Europea incorpora nuevas herramientas para mejorar la seguridad alimentaria

El informe también analiza el funcionamiento de otras redes integradas en la Red de Alerta y Cooperación.

La Red de Bienestar Animal y la Red de Animales de Compañía registraron 594 notificaciones durante 2025, un 23% más que el año anterior.

Las autoridades europeas detectaron además diversas rutas de tráfico ilegal de perros y gatos con documentación falsificada, principalmente desde Turquía y Serbia. Entre las irregularidades encontradas figuran certificados sanitarios falsos, pruebas fraudulentas de rabia y pasaportes emitidos en terceros países para hacer pasar a los animales por comunitarios.

Por países, Alemania, Países Bajos y Bélgica fueron los Estados que comunicaron un mayor número de incidencias durante 2025.

Además, la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sandra Gallina, destacó la puesta en marcha a comienzos de 2026 de TraceMap, una nueva herramienta de trazabilidad que permitirá “una detección más temprana de señales débiles” y facilitará retiradas de productos más rápidas dentro del mercado europeo.