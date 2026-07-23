Si buscás una alternativa distinta para el desayuno o la merienda, este pan de manteca relleno puede convertirse en tu nueva receta favorita. Se cocina en sartén, no necesita horno y está listo en apenas cinco minutos. Con una masa suave y un relleno de queso derretido, es una opción práctica para quienes quieren comer algo casero sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

La receta ganó popularidad en redes sociales por su facilidad y porque utiliza ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. Además, admite distintas variantes de relleno, por lo que puede adaptarse a todos los gustos.

Cómo hacer el pan de manteca relleno en solo 5 minutos

El secreto de esta preparación está en una masa simple elaborada con harina, manteca y levadura, que luego se rellena con queso antes de cocinarse directamente en una sartén tapada.

Ingredientes

2 tazas de harina común

1 cucharadita de levadura seca

1 cucharadita de azúcar

1/2 cucharadita de sal

2 cucharadas de manteca derretida

3/4 de taza de agua tibia

Queso mozzarella o el queso que prefieras para el relleno

Un poco de manteca o aceite para engrasar la sartén

Paso a paso

Mezclar la harina con la levadura, el azúcar y la sal. Agregar la manteca derretida y el agua tibia hasta formar una masa lisa. Amasar durante unos minutos y dividir en porciones. Estirar cada bollo, colocar el queso en el centro y cerrar bien los bordes. Aplastar suavemente para darle forma de disco. Cocinar en una sartén antiadherente a fuego bajo, tapada, durante unos dos o tres minutos por lado, hasta que el pan quede dorado y el queso completamente fundido.

Pan de manteca relleno

Trucos para que quede perfecto

Aunque es una receta muy sencilla, algunos consejos pueden marcar la diferencia: