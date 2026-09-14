Coca-Cola renovó la imagen de sus principales presentaciones en el país. El cambio ya comenzó a verse en los supermercados (Fuente: Shutterstock).

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La transformación ya llegó a Colombia: Coca-Cola renovó el diseño de sus empaques y comenzó a distribuir nuevas presentaciones de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero en el mercado nacional. El cambio modifica la apariencia de las botellas y latas, pero mantiene los elementos identificatorios de la marca.

La nueva identidad visual apuesta por darle mayor presencia a tres símbolos históricos: el característico color rojo, la llamada cinta dinámica y el logotipo. De esta manera, la compañía actualiza la presentación de sus productos sin desprenderse de los recursos gráficos reconocibles.

Según explicó María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, la renovación busca evolucionar sin perder la conexión con los consumidores que ya identifican a la marca por sus elementos tradicionales. La información fue dada a conocer por PORTAFOLIO.

¿Qué cambió en las nuevas botellas y latas de Coca-Cola en Colombia?

El principal cambio está en la manera en que aparecen distribuidos los elementos gráficos sobre los empaques. Coca-Cola decidió reorganizar y reforzar algunos de sus códigos visuales para que tengan mayor protagonismo en las presentaciones que ya comenzaron a llegar a los supermercados colombianos.

El rojo continúa siendo el color central de la marca, mientras que el logotipo Spencerian y la cinta dinámica adquieren una presencia más destacada. Por eso, los consumidores podrán encontrarse con botellas y latas que conservan la esencia tradicional de Coca-Cola, pero con una apariencia renovada.

La modificación se trata principalmente de una renovación visual de los empaques de Coca-Cola en Colombia, que se incorporará progresivamente a distintos tamaños y formatos.

¿Qué cambia en las latas y botellas de Coca-Cola Zero?

Coca-Cola Zero también estrenó identidad visual en Colombia, aunque mantiene recursos propios para que pueda diferenciarse de la versión Sabor Original.

El negro continúa teniendo un papel fundamental en esta presentación. En las latas, la cinta dinámica negra gana protagonismo, mientras que las botellas conservan la tapa negra y una presencia más visible del nombre.

¿Por qué Coca-Cola cambió el diseño de sus productos?

La decisión responde a una actualización de la identidad visual de Coca-Cola a nivel de marca. La compañía busca darle una nueva lectura a elementos que forman parte de su historia.

La estrategia consiste en reforzar esos códigos para que tengan mayor peso en los empaques y en las diferentes expresiones de la marca.