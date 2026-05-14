Hay personas que caminan rápido incluso cuando no están llegando tarde a ningún lado. No es un descuido ni un tic sin sentido: según la psicología, ese ritmo corporal dice mucho sobre cómo funciona la mente de quien lo practica. Esta característica funciona como una extensión física de las personas, según los especialistas. Además, se trata de una forma distinta de comunicación. La psicóloga Leticia Martín Enjuto analizó este comportamiento y trazó un perfil bastante preciso de quienes lo presentan. Se trata, en general, de personas con una personalidad activa y orientada a resultados, que tienen dificultad para desconectarse de sus objetivos incluso en los momentos más cotidianos. “No les gusta perder el tiempo, siempre tienen un plan en mente y buscan avanzar de forma eficiente”, señaló la especialista en declaraciones al medio español La Vanguardia. Ese paso acelerado no es casual: funciona como una extensión física de cómo estas personas procesan el mundo. Caminar con decisión y energía proyecta, hacia afuera, una sensación de autoridad y control sobre el entorno. Es, en cierto modo, una forma de comunicar sin palabras. Sin embargo, esta forma de moverse por la vida tiene un costo. Martín Enjuto advierte que quienes presentan este patrón de conducta suelen frustrarse con facilidad cuando las cosas no salen según lo planeado o cuando aparecen demoras que escapan a su control. La búsqueda constante de eficiencia, incluso en los detalles más pequeños, puede volverse una fuente de desgaste. “El cuerpo encuentra en el movimiento una salida ante la presión interna”, explicó la especialista, y advirtió que, sostenido en el tiempo, ese mecanismo puede derivar en fatiga mental y agotamiento emocional. Un hábito que parece menor, en definitiva, termina siendo una ventana a cómo cada uno gestiona sus emociones, sus metas y su relación con el tiempo.