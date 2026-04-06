Caminar es un excelente primer paso para comenzar a realizar actividad física y bajar de peso. Esta práctica se puede hacer en cualquier lado y no necesita de ningún elemento más que un cómodo par de tenis. Para quienes deseen perder algunos kilos a la par de mejorar la resistencia física, pero siempre ponen una excusa para empezar, hay aplicaciones muy útiles que pueden ayudar en dejar de aplazar el plan y comenzar sin más. Diferentes aplicaciones facilitan a la hora de medir y seguir los movimientos y pasos diarios, además de brindar recomendaciones. Son perfectas para descargar en el celular y tener siempre a mano. 1. ActivityTracker Disponible para iPhone y Android, permite medir el número de pasos, la cantidad de calorías quemadas, la distancia recorrida o el tiempo activo. Permite establecer un objetivo semanal y muestra una meta en base al mismo. Se puede visualizar el progreso de la actividad física diaria, por semana, mensual e incluso por hora. Además tiene widgets personalizables para acceder más fácil a las estadísticas. 2. Caminar para Bajar de Peso Disponible para iPhone y Android, habilita un entrenamientocreado por profesionales que ayuda a perder peso. El plan puede durar entre 3 y 7 meses con sesiones por semana que combinan caminar a un ritmo fácil con técnicas de aceleración. 3. Goal Para descargar en App Store, fue desarrollada para ayudar a alcanzar las metas de salud y fitness. Contabiliza la actividad física y permite reproducir música de iTunes en simultáneo. Se puede consultar el resumen mensual de actividad física en distintas disciplinas y compartir los entrenamientos con los contactos. 4. WalkFit Propone un plan para perder peso con caminatas en 4 semanas. Solo hay que configurar el perfil en base a la condición física real del usuario y establecer un objetivo. Para ayudar a la motivación, la app disponible para iPhone y Android envía notificaciones con el plan personalizado. 5. Caminar para Adelgazar Esta app para iPhone presenta un programa especial de entrenamiento por intervalos que combina caminata normal con actividades de alta intensidad para obtener resultados óptimos. Hay tres tipos de programas disponibles según el más adecuado para cada nivel de rendimiento físico. 6. Walkster La aplicación para iOS o Android da la posibilidad de caminar por cuenta propia y monitorizar las estadísticas o elegir uno de los planes disponibles. Promedia cuánto es necesario caminar por día para alcanzar el objetivo y bajar de peso en un periodo de tiempo dado. 7. Health Infinity Permite contar pasos, monitorear el consumo de agua, de calorías, el ritmocardíaco y el sueño. Puede realizar el seguimiento de una gran variedad de actividades físicas y deportivas y establecer diferentes objetivos. Ofrece la posibilidad de registrar la ingesta de alimentos y proporciona datos útiles, como las calorías ganadasy quemadas o la cantidad de grasa, carbohidratos y proteínas en cada alimento. Disponible para Android.