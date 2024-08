Sport tech: la IA ahora analiza y potencia a los próximos cracks del fútbol

El entrenamiento, la alimentación y el buen desempeño en un puñado de partidos no son suficientes para un atleta. Hace algunos años, hablar del funcionamiento y mejora de lo cognitivo en el deporte era una cuestión que generaba rechazo. Rompía con los parámetros tradicionales.

Sin embargo, los avances tecnológicos irrumpieron para cambiar el paradigma en el fútbol, tenis, básquet y tantos otros deportes. Ahora, la inteligencia artificial permite evaluar y perfeccionar diferentes aspectos ligados a la mente .

Robin Sports Science es una plataforma de neurotecnología, fundada por Noelia Aguirre Fernández, cuyo principal objetivo consiste en realizar una medición de los procesos cognitivos -ligado a las capacidades sensomotoras- en los atletas.

La plataforma evalúa la salud cognitiva de los deportistas

"Diseñemos una herramienta que puede utilizar inteligencia artificial para darles al club y a las organizaciones mejor información para predecir la performance deportiva ", detalla.



En ese sentido, la CEO de la compañía señala que "muchas veces puede haber algunas cuestiones de lo sensorial que pueden corregirse con ejercicios neurocognitivos, pero que quizás un entrenador tradicional no lo puede detectar porque no está formado en la parte neurobiológica o de neurociencias ".

La plataforma, que ya cuenta con más de 50.000 evaluados y utiliza Machine Learning -pata de la IA para procesar datos y brindar recomendaciones -, mide todo lo que tiene que ver con el foco, la estrategia y la toma de decisiones. Según indicaron, esta herramienta trabaja " con un 75% de presión ".

Qué soluciones trajo la IA en la performance deportiva

Robin Sports Science evalúa la salud cerebral de los jóvenes deportistas, cuya medición es completamente digital y se enfoca en cinco aspectos clave: la concentración, la percepción, la fatiga cognitiva, el rendimiento mental y las funciones motoras .

De acuerdo a la información brindada por la empresa, ya fue probada en diferentes equipos de fútbol en Europa y Brasil. Asimismo, sin mayores precisiones al respecto, confirmaron que están en negociaciones para llevar su producto a una franquicia de la NBA (básquet).

Noelia Aguirre Fernández, CEO de Robin Sports Science

La particularidad es que la plataforma redujo los tiempos en cuanto a la medición y obtención de los resultados. "La realidad es que los clubes tienen sus gabinetes y allí realizan las pruebas neuropsicológicas de forma individual, por lo que un reporte demora meses. En cambio, la herramienta lo puede hacer en 10 minutos y automatiza todo un trabajo que le permite al profesional enfocarse en lo que genera más valor ", aclara Aguirre Fernández.

No obstante, no solo se trata de obtener información e iniciar con los ejercicios para mejorar la toma de decisiones. "Trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la formación del jugador. Acompañarlo no solo en la parte de este entrenamiento neurocognitivo, sino en todo lo que hace a acompañar a esa persona en su ciclo de vida como deportista ", remarca.

Cuánto tiempo demora perfeccionar el rendimiento deportivo

La primera parte de la evaluación demora aproximadamente tres meses , con un entrenamiento enfocado a lo que el atleta necesita (aspectos de atención y toma de decisiones, entre otros). Luego de ese período, se evidenciarán los primeros resultados sobre la mejora de la performance, pero el proceso continuará por trimestres .

"Lo primero que se hace es trabajo de contenido, lo que se le transmite a la persona. Se trabaja en conjunto, tanto con profesionales -neuropsicológico- y también con especialistas físicos -nutricionistas-, además de acompañar al atleta con otro tipo de ejercicios", describe la fundadora de la compañía.

La compañía trabaja con una serie de ejercicios cognitivos para mejorar la performance del atleta

En ese sentido, la plataforma se enfoca en las condiciones individuales de quien analiza , pero luego lleva toda esa información a un juego de equipo . Por ese motivo, también es aplicable a otro tipo de disciplinas.