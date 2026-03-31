Consultar el horóscopo es un hábito que se mantiene vigente en las búsquedas de los argentinos. Más allá de las creencias personales, Google funciona como un canal rápido para sacarse dudas en torno a lo que la astrología tiene para decir sobre el futuro cercano o temas puntuales como el amor o el inicio de nuevos ciclos. Durante enero y la mayor parte de febrero, las búsquedas se mantienen en niveles bajos y relativamente estables, con un pequeño repunte a comienzos de enero que podría asociarse al interés de fin de año y las predicciones para el 2026. En el gráfico de interés a lo largo del tiempo hay un momento en que la curva se dispara: a mediados de febrero, el índice salta abruptamente hasta 100, el valor máximo posible en la escala de Google Trends y no fue casualidad: coincidió con el inicio del Año Nuevo Chino. Las consultas relacionadas con mayor crecimiento en el período son, en su mayoría, de tipo Breakout, es decir, aumentos abruptos que Google Trends mide en comparación con ciclos anteriores y detecta un crecimiento del 5.000%. En las consultas relacionadas al horóscopo que pueden verse en la siguiente imagen, Google Trends exhibe qué temas acumularon más búsquedas en el período de tiempo analizado que, en nuestro caso, abarca los primeros tres meses del 2026. A la cabeza del ranking de lo más googleado figura “horóscopo chino 2026 por signo”, una búsqueda que combina el inicio del 2026 y el nuevo año del calendario lunar con la lógica de consultar el propio signo. Le siguen “horóscopo de mañana amor” y “horóscopo aries hoy amor solteros”, dos consultas que apuntan directamente a la dimensión sentimental. También aparece “rappel horoscopo”, en referencia al vidente y astrólogo español conocido como Rappel, evidenciando que una parte del público no solo busca predicciones genéricas sino que sigue a referentes específicos del género. Del mismo modo sucede con “horóscopo negro aries hoy amor” completa las cinco consultas principales, con la combinación de signo, fecha y temática amorosa que domina el período.