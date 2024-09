Por qué siempre llego tarde: la explicación definitiva que aporta la psicología

La impuntualidad es un fenómeno que causa frustración y desorganización en múltiples contextos, afectando tanto a quienes llegan tarde como a quienes deben esperar por ellos.

Este problema, que puede parecer simplemente una cuestión de mala gestión del tiempo, en realidad puede ser un síntoma de problemas más profundos.

¿Hay una explicación detrás de la impuntualidad?

Según Pau Obiol, psicólogo del Isep Clínic Barcelona especializado en bienestar emocional y mindfulness, uno de los factores clave es la "falacia de la planificación".

Las personas que llegan tarde frecuentemente tienden a subestimar el tiempo necesario para completar tareas, lo que se debe a un sesgo cognitivo que provoca juicios erróneos sobre el tiempo y los recursos disponibles.

1. Sesgo cognitivo y falacia de la planificación:

Las personas impuntuales a menudo subestiman el tiempo que necesitan para realizar una tarea debido a una falacia de la planificación. Este sesgo cognitivo les lleva a hacer evaluaciones incorrectas sobre el tiempo necesario y los recursos requeridos.

2. Percepción subjetiva del tiempo:

Investigaciones demostraron que los impuntuales crónicos perciben el tiempo de manera diferente en comparación con aquellos que suelen ser puntuales.

Judit Castellà, investigadora de la UAB especializada en memoria, atención y percepción, explica que el tiempo se procesa de manera subjetiva y está influenciado por diversas variables, como la edad, el estado de ánimo y la complejidad de las tareas.

3. Tempo interno y ritmo de vida:

Cada persona tiene un "tempo interno" o ritmo metabólico que afecta su percepción del tiempo. Castellà señala que este ritmo interno, influenciado por factores medioambientales y fisiológicos, está correlacionado con la puntualidad.

4. Experimentos sobre la percepción del tiempo:

Diane DeLonzor, autora del libro "Never Be Late Again" y especialista en el tema, demostró a través de experimentos que existe una diferencia fisiológica en la percepción del tiempo entre puntuales e impuntuales.

En un ejercicio en el que los participantes debían leer un texto y detenerse cuando creían que había pasado un minuto, los puntuales detenían la lectura más cerca del minuto real, mientras que los impuntuales lo hacían significativamente después.

Consejos para combatir la impuntualidad:

La impuntualidad puede ser una fuente de estrés y malestar. Si te reconoces en esta situación, estos consejos prácticos mejorarán tu puntualidad:

Establece recordatorios: utiliza aplicaciones de calendario y alarmas en tu teléfono para configurar recordatorios que te avisen con antelación sobre tus compromisos. La tecnología puede ser una aliada eficaz para gestionar tu tiempo.

utiliza aplicaciones de calendario y alarmas en tu teléfono para configurar recordatorios que te avisen con antelación sobre tus compromisos. La tecnología puede ser una aliada eficaz para gestionar tu tiempo. Planifica con anticipación : dedica tiempo a planificar tus actividades con el día anterior. Prepara todo lo que necesites con antelación, desde la ropa hasta los documentos importantes, para evitar prisas de último minuto.

: dedica tiempo a planificar tus actividades con el día anterior. Prepara todo lo que necesites con antelación, desde la ropa hasta los documentos importantes, para evitar prisas de último minuto. Calcula el tiempo necesario: hace un esfuerzo por estimar cuánto tiempo te llevará realizar cada tarea y añadí un margen adicional para imprevistos. Considera también el tiempo de desplazamiento y posibles retrasos.

hace un esfuerzo por estimar cuánto tiempo te llevará realizar cada tarea y añadí un margen adicional para imprevistos. Considera también el tiempo de desplazamiento y posibles retrasos. Establece rutinas : crea rutinas diarias que te ayuden a establecer un ritmo constante y a mejorar la organización. Un horario regular puede ayudarte a gestionar mejor el tiempo y reducir la probabilidad de llegar tarde.

: crea rutinas diarias que te ayuden a establecer un ritmo constante y a mejorar la organización. Un horario regular puede ayudarte a gestionar mejor el tiempo y reducir la probabilidad de llegar tarde. Prioriza el sueño: asegúrate de dormir lo suficiente para empezar el día con energía y menos propenso a retrasos. La falta de sueño puede afectar tu capacidad para levantarte a tiempo y estar organizado.

asegúrate de dormir lo suficiente para empezar el día con energía y menos propenso a retrasos. La falta de sueño puede afectar tu capacidad para levantarte a tiempo y estar organizado. Sé realista: no sobrecargues tu agenda con demasiadas actividades. Asegúrate de que tu horario sea manejable y permite tiempo para transiciones entre tareas.

no sobrecargues tu agenda con demasiadas actividades. Asegúrate de que tu horario sea manejable y permite tiempo para transiciones entre tareas. Desarrolla una mentalidad positiva: trabaja en cambiar tu actitud hacia la puntualidad. Considera los beneficios de ser puntual, como el respeto hacia los demás y la reducción del estrés personal.

trabaja en cambiar tu actitud hacia la puntualidad. Considera los beneficios de ser puntual, como el respeto hacia los demás y la reducción del estrés personal. Reconoce y corrige errores: si llegas tarde, analiza las razones y aprende de los errores para evitar repetirlos. Reconocer los patrones que llevan a la impuntualidad es clave para hacer cambios efectivos.

¿Existe un lado positivo de ser impuntual?

Por otro lado, existe una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard la cual revela que las personas que frecuentemente llegan tarde podrían tener una tendencia a vivir más tiempo.

El estudio encontró que quienes tienen una inclinación crónica a la impuntualidad a menudo muestran niveles más altos de optimismo y felicidad.

Estas cualidades psicológicas se relacionan con una mejor calidad de vida, lo que a su vez podría contribuir a una mayor longevidad.