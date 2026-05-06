La ansiedad es uno de los trastornos psicológicos más frecuentes en la sociedad actual, pero no siempre se presenta de la forma en que se espera. No todas las personas que la padecen muestran taquicardias, pensamientos acelerados o insomnio. En muchos casos, el malestar se esconde detrás de cualidades que el entorno valora e incluso premia: la responsabilidad, la amabilidad o la sensibilidad emocional. Reconocer esos patrones es el primer paso para gestionarlos. Eso es precisamente lo que sostiene la psicóloga Ángela Fernández en un vídeo viral publicado en TikTok, (@angelsprs.psicologia) en el que revela que la mayoría de personas que sufren ansiedad comparten tres rasgos de personalidad muy concretos. Su mensaje ha conectado con miles de personas porque desmonta una idea muy extendida: que la ansiedad es únicamente un problema emocional o biológico, y no algo que también tiene raíces en la forma de pensar y de relacionarse con el mundo. El primero de los tres rasgos que identifica Fernández es la autoexigencia. Las personas que la presentan suelen ser responsables, disciplinadas y perfeccionistas, acostumbradas a rendir al máximo en todo lo que hacen. A ojos del entorno, esa exigencia parece una virtud. El problema aparece cuando deja de ser una motivación y se convierte en una carga. “Han aprendido desde pequeños que el reconocimiento llega cuando hacen las cosas bien, y eso se traduce en una necesidad de control”, explicó la psicóloga en su vídeo. Esa necesidad de control, sostenida en el tiempo, genera un estado de tensión que el cuerpo termina pagando. La solución que propone Fernández no pasa por abandonar la ambición, sino por entrenar la flexibilidad. Aceptar que los errores forman parte del proceso y que no todo depende del esfuerzo propio permite al sistema nervioso desactivar la alerta. “Cuando dejamos espacio para la imperfección, el cuerpo también se relaja”, señaló. El segundo rasgo puede sorprender: la tendencia a ser excesivamente amable. Lejos de ser un defecto, la amabilidad es una cualidad positiva. El problema surge cuando se ejerce de forma sistemática a costa del bienestar propio. Las personas con este patrón priorizan las necesidades de los demás por encima de las suyas, les cuesta decir que no y se sienten responsables del estado emocional de quienes les rodean. El resultado es una sobrecarga silenciosa que alimenta la ansiedad. “Ser empático es positivo, pero cuando se hace a costa del propio equilibrio, la factura emocional llega”, advirtió Fernández. Su consejo es claro: aprender a poner límites sin culpa. Marcar fronteras no implica egoísmo, sino coherencia con las propias necesidades. “Esta persona debe pasar a la acción y poner límites”, afirmó la especialista. Es un cambio de comportamiento concreto, no solo una reflexión abstracta. El tercer rasgo que identifica Fernández es el neuroticismo, que describe como una alta reactividad emocional. Quienes lo presentan viven con los sentidos a flor de piel: un pequeño contratiempo puede alterarles el ánimo durante horas, y cualquier inconveniente les afecta con una intensidad que al resto puede parecer desproporcionada. “No es debilidad, es un sistema nervioso más sensible”, aclaró la psicóloga. Esa sensibilidad tiene valor: permite empatizar profundamente con los demás y percibir matices que otros pasan por alto. Pero sin las herramientas adecuadas, también genera un estado de alerta constante que agota. La recomendación de Fernández en este caso pasa por incorporar rutinas que aporten calma: meditación, descanso consciente, actividad física regular. Y, sobre todo, cultivar una actitud compasiva hacia uno mismo que permita no juzgar con dureza cada reacción emocional. Más allá de los tres rasgos, la psicóloga subraya que reconocerlos no implica resignarse. “Reconocerlos no significa resignarse, sino aprender a gestionarlos para que no interfieran en el bienestar diario”, precisó Fernández. La ansiedad es tratable y existen herramientas concretas que pueden marcar la diferencia en la vida cotidiana. Entre las más recomendadas por los especialistas en salud mental se encuentran practicar técnicas de respiración y relajación, incorporar actividad física de manera regular, trabajar la autocompasión y flexibilizar la autoexigencia, aprender a establecer límites y, cuando los síntomas interfieren de forma significativa en la vida diaria, acudir a un profesional. La terapia psicológica permite no solo gestionar los síntomas, sino también identificar los patrones de pensamiento y comportamiento que los sostienen.