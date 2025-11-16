Por qué recomiendan poner vinagre en la olla al hacer las lentejas y para qué sirve

Las lentejas siguen siendo uno de los platos más populares en España. Cada región tiene su receta: algunas las preparan con chorizo, otras con verduras, pero todas comparten algo en común: son nutritivas y gustan a toda la familia.

Además de su sabor, esta legumbre destaca por su aporte de hierro, un mineral esencial para el organismo. Sin embargo, no todo el hierro presente en las lentejas se absorbe con facilidad. Por eso, los expertos recomiendan un truco sencillo para aprovechar al máximo sus beneficios.

¿Por qué añadir vinagre a las lentejas?

El hierro vegetal se asimila peor que el hierro presente en alimentos de origen animal. Para mejorar su absorción, nutricionistas como Pablo Ojeda aconsejan incorporar vinagre durante la cocción.

Este ingrediente no solo potencia el sabor, también ayuda a reducir compuestos que dificultan la digestión, como el ácido fítico y el ácido oxálico.

Vitamina C: el aliado perfecto

Otra recomendación clave es sumar alimentos ricos en vitamina C. Puedes hacerlo con tomate, pimiento o incluso un chorro de zumo de naranja. Esta combinación favorece la descomposición de anti-nutrientes y permite que el cuerpo aproveche mejor el hierro de las lentejas.

Beneficio extra: control del azúcar en sangre

Este sencillo gesto no solo mejora la absorción de hierro, también ayuda a mantener estable el índice glucémico del plato. Por eso, es una práctica ideal para personas con diabetes o que buscan controlar los niveles de azúcar.

Consejos prácticos para potenciar tus lentejas