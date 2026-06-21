Las lentejas fueron reconocidas como la principal fuente de proteína por encima del huevo y la carne. Fuente archivo

Las lentejas continúan siendo uno de los platillos más apreciados en España. Cada comunidad autónoma posee su receta particular: algunas las combinan con chorizo, otras optan por verduras, pero todas convergen en un aspecto: son altamente nutritivas y son del agrado de todos los miembros de la familia.

Además de su destacado sabor, esta legumbre resalta por su contenido de hierro, un mineral crucial para el organismo. Sin embargo, no toda la cantidad de hierro presente en las lentejas se asimila de manera efectiva. Por ello, los especialistas sugieren un truco sencillo que permite maximizar sus beneficios.

¿Para qué se le pone vinagre a las lentejas?

El vinagre representa un ingrediente que no solamente realza el sabor de los alimentos, sino que también colabora en la disminución de ciertos compuestos que obstaculizan la digestión, tales como el ácido fítico y el ácido oxálico.

El hierro de origen vegetal presenta una asimilación inferior en comparación con el hierro de los alimentos de origen animal. Con el fin de optimizar su absorción, especialistas en nutrición como Pablo Ojeda sugieren la inclusión de vinagre durante la cocción.

Añade vitamina C (tomate, pimiento o naranja) para reducir antinutrientes y absorber mejor el hierro de las lentejas

Otra recomendación fundamental consiste en incluir alimentos que contengan vitamina C. Esta inclusión se puede lograr mediante el consumo de tomate, pimiento o un poco de zumo de naranja. Tal combinación potencia la descomposición de anti-nutrientes y optimiza la absorción del hierro en las lentejas.

Adicionalmente, es imperativo observar que la combinación adecuada de nutrientes no solo mejora la salud, sino que también facilita el proceso digestivo y maximiza el aprovechamiento de los alimentos consumidos.

El sencillo gesto que mejora la absorción de hierro y estabiliza el índice glucémico: ideal para controlar el azúcar

Este gesto simple no solo incrementa la absorción de hierro. Además, contribuye a mantener un nivel glucémico estable en la comida.

Las lentejas representan un ícono de la gastronomía española y se destacan como una notable fuente de hierro.

Por tanto, constituye una práctica adecuada para personas que padecen diabetes o que desean regular los niveles de azúcar.

Sugerencias prácticas para sacar el máximo partido a tus lentejas