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Poner una hoja de laurel en la funda del celular se convirtió en un símbolo popular que funciona como un amuleto capaz de atraer oportunidades, dinero, amor y salud.

Se trata de uno de los rituales más popularizado s en redes sociales por ser una hoja relacionada con la abundancia y las buenas energías.

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Qué significa llevar una hoja de laurel en la funda del celular

El significado del laurel se remonta a la antigua Roma, lugar en donde sus ramas eran utilizadas para coronar atletas, guerreros y poetas. Con el paso del tiempo, esta planta empezó a representar el éxito y el reconocimiento en distintas culturas.

De esta manera, muchas personas eligen colocar una hoja seca en la funda por ser un dispositivo que solemos llevar para todos lados. Incluso, algunos escriben junto a la hoja deseos, fechas importantes o metas en concreto antes de guardarla.

El celular suele ser el epicentro de las comunicaciones personales y laborales, por lo que el laurel funciona como un recordatorio permanente de lo que se quiere alcanzar.

Más allá de las creencias populares, esta hoja posee un fuerte simbolismo en distintas culturas. Suele estar relacionado con:

  • Victoria
  • Sabiduría
  • Protección espiritual
  • Prosperidad
  • Renovación

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Qué significa poner una hoja de laurel en la funda según el Feng Shui

En el Feng Shui todo objeto posee una carga simbólica, de forma que el laurel se asocia con una energía de crecimiento. Según esta práctica, está relacionada con la apertura de caminos, la estabilidad financiera, la confianza para tomar decisiones, cumplimiento de objetivos, la protección de influencias negativas.