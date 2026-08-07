Mezclar laurel con canela y orégano: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

En esta noticia
- ¿Para qué sirve mezclar laurel con canela y orégano?
- ¿Qué beneficios tiene el laurel en esta mezcla?
- ¿Qué aporta la canela cuando se combina con laurel y orégano?
- ¿Por qué recomiendan agregar orégano a la mezcla?
- ¿Cómo preparar la mezcla de laurel, canela y orégano en casa?
- ¿Es seguro tomar infusión de laurel, canela y orégano todos los días?
La mezcla de laurel con canela y orégano ganó popularidad en Colombia gracias a los consejos caseros que circulan en redes sociales y en hogares tradicionales. Aunque no se trata de una fórmula médica, muchas personas recomiendan combinar estas tres plantas por su aroma intenso y por los beneficios que la medicina popular les ha atribuido durante años, especialmente para ambientar espacios, preparar infusiones o apoyar hábitos de bienestar.
Cada ingrediente tiene compuestos naturales distintos: el laurel aporta un aroma herbal característico, la canela ofrece notas cálidas y especiadas, y el orégano contiene aceites esenciales muy aromáticos. Juntos forman una mezcla que suele usarse en bebidas calientes o como sahumerio casero para perfumar la casa.
¿Para qué sirve mezclar laurel con canela y orégano?
La principal razón por la que se recomienda esta combinación es su uso aromático y tradicional. En muchos hogares se utiliza para:
- perfumar ambientes de manera natural,
- preparar infusiones calientes,
- acompañar momentos de relajación,
- aportar sabor y aroma a ciertas preparaciones culinarias.
Es importante aclarar que estos usos provienen de la tradición popular y no sustituyen tratamientos médicos ni garantizan efectos terapéuticos.
¿Qué beneficios tiene el laurel en esta mezcla?
El laurel es una hoja aromática ampliamente utilizada en la cocina colombiana. Tradicionalmente se le atribuyen propiedades digestivas y relajantes. Cuando se mezcla con canela y orégano, aporta una base herbal que intensifica el aroma general de la preparación.
Además, al hervirse libera compuestos volátiles que dejan un olor fresco en la cocina o en los espacios del hogar.
¿Qué aporta la canela cuando se combina con laurel y orégano?
La canela es conocida por su aroma dulce y especiado. En las preparaciones caseras suele usarse para dar sensación de calidez, especialmente en bebidas calientes. Muchas personas la incluyen porque su olor resulta agradable y ayuda a neutralizar olores fuertes en el ambiente.
En Colombia es común encontrarla en infusiones, postres y bebidas tradicionales.
¿Por qué recomiendan agregar orégano a la mezcla?
El orégano contiene aceites esenciales con un aroma intenso y característico. En la tradición popular se usa tanto en la cocina como en infusiones. Al combinarse con laurel y canela, aporta una nota más fuerte y herbal que equilibra el dulzor de la canela.
Por eso muchas personas consideran que la mezcla queda más aromática y duradera.
¿Cómo preparar la mezcla de laurel, canela y orégano en casa?
Una forma sencilla de prepararla es la siguiente:
- Coloque 2 hojas de laurel en una olla.
- Agregue 1 rama pequeña de canela.
- Añada 1 cucharadita de orégano seco.
- Vierta 2 tazas de agua.
- Lleve a ebullición durante 5 a 10 minutos.
- Apague el fuego y deje reposar unos minutos.
El líquido puede usarse como infusión ocasional o simplemente dejarse hervir para perfumar el ambiente.
¿Es seguro tomar infusión de laurel, canela y orégano todos los días?
No se recomienda consumir grandes cantidades ni hacerlo de forma permanente sin orientación profesional. Algunas personas pueden ser sensibles a estos ingredientes, y la canela, por ejemplo, debe consumirse con moderación.
Las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o quienes toman medicamentos deberían consultar a un profesional de la salud antes de incorporar infusiones herbales frecuentes.