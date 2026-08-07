Muchas personas la utilizan por su aroma y por las propiedades que tradicionalmente se les atribuyen.

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La mezcla de laurel con canela y orégano ganó popularidad en Colombia gracias a los consejos caseros que circulan en redes sociales y en hogares tradicionales. Aunque no se trata de una fórmula médica, muchas personas recomiendan combinar estas tres plantas por su aroma intenso y por los beneficios que la medicina popular les ha atribuido durante años, especialmente para ambientar espacios, preparar infusiones o apoyar hábitos de bienestar.

Cada ingrediente tiene compuestos naturales distintos: el laurel aporta un aroma herbal característico, la canela ofrece notas cálidas y especiadas, y el orégano contiene aceites esenciales muy aromáticos . Juntos forman una mezcla que suele usarse en bebidas calientes o como sahumerio casero para perfumar la casa.

¿Para qué sirve mezclar laurel con canela y orégano?

La principal razón por la que se recomienda esta combinación es su uso aromático y tradicional. En muchos hogares se utiliza para:

perfumar ambientes de manera natural,

preparar infusiones calientes,

acompañar momentos de relajación,

aportar sabor y aroma a ciertas preparaciones culinarias.

Es importante aclarar que estos usos provienen de la tradición popular y no sustituyen tratamientos médicos ni garantizan efectos terapéuticos.

Mezclar laurel con canela y orégano: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

¿Qué beneficios tiene el laurel en esta mezcla?

El laurel es una hoja aromática ampliamente utilizada en la cocina colombiana. Tradicionalmente se le atribuyen propiedades digestivas y relajantes. Cuando se mezcla con canela y orégano, aporta una base herbal que intensifica el aroma general de la preparación.

Además, al hervirse libera compuestos volátiles que dejan un olor fresco en la cocina o en los espacios del hogar.

¿Qué aporta la canela cuando se combina con laurel y orégano?

La canela es conocida por su aroma dulce y especiado. En las preparaciones caseras suele usarse para dar sensación de calidez, especialmente en bebidas calientes. Muchas personas la incluyen porque su olor resulta agradable y ayuda a neutralizar olores fuertes en el ambiente.

En Colombia es común encontrarla en infusiones, postres y bebidas tradicionales.

¿Por qué recomiendan agregar orégano a la mezcla?

El orégano contiene aceites esenciales con un aroma intenso y característico. En la tradición popular se usa tanto en la cocina como en infusiones. Al combinarse con laurel y canela, aporta una nota más fuerte y herbal que equilibra el dulzor de la canela.

Por eso muchas personas consideran que la mezcla queda más aromática y duradera.

¿Cómo preparar la mezcla de laurel, canela y orégano en casa?

Una forma sencilla de prepararla es la siguiente:

Coloque 2 hojas de laurel en una olla. Agregue 1 rama pequeña de canela. Añada 1 cucharadita de orégano seco. Vierta 2 tazas de agua. Lleve a ebullición durante 5 a 10 minutos. Apague el fuego y deje reposar unos minutos.

El líquido puede usarse como infusión ocasional o simplemente dejarse hervir para perfumar el ambiente.

¿Es seguro tomar infusión de laurel, canela y orégano todos los días?

No se recomienda consumir grandes cantidades ni hacerlo de forma permanente sin orientación profesional. Algunas personas pueden ser sensibles a estos ingredientes, y la canela, por ejemplo, debe consumirse con moderación.

Las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o quienes toman medicamentos deberían consultar a un profesional de la salud antes de incorporar infusiones herbales frecuentes.