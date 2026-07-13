Los cuchillos con mango de madera son un clásico en cualquier cocina, pero hay un detalle que suele pasar desapercibido: los pequeños círculos metálicos que atraviesan la empuñadura.

Muchas personas creen que se trata de un simple adorno, aunque en realidad cumplen una función esencial para la seguridad, la resistencia y la vida útil de la herramienta.

Estas piezas, conocidas como remaches, forman parte de la estructura del cuchillo y permiten que el mango permanezca firmemente unido a la hoja incluso después de años de uso.

¿Qué son los círculos metálicos del mango del cuchillo y cuál es su verdadera función?

Los círculos metálicos que se observan en muchos cuchillos con mango de madera reciben el nombre de remaches.

Su función principal es fijar las dos piezas de madera del mango, llamadas cachas, a la espiga del cuchillo, que es la prolongación de acero de la hoja hacia el interior de la empuñadura.

Durante la fabricación, los remaches atraviesan la madera y la espiga, creando una unión firme que evita que el mango se mueva, se afloje o se desprenda con el uso.

Por qué los cuchillos con mango de madera tienen círculos metálicos y para qué sirven realmente Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué puede pasar si los remaches se aflojan con el tiempo?

Aunque están diseñados para durar muchos años, los remaches pueden perder firmeza debido al desgaste natural, la humedad constante o los cambios bruscos de temperatura.

Cuando esto sucede, es común notar que el mango presenta pequeños movimientos o que aparecen separaciones entre la madera y el acero. Más allá de la incomodidad, este problema puede representar un riesgo durante el uso, ya que el cuchillo pierde estabilidad al cortar.

Además, las pequeñas grietas que se generan alrededor de los remaches pueden acumular restos de alimentos, humedad y bacterias, dificultando la limpieza y afectando la higiene del utensilio.

Si el mango comienza a moverse o presenta signos de deterioro, es recomendable repararlo o reemplazar el cuchillo para evitar accidentes en la cocina.

Cómo cuidar un cuchillo con mango de madera para que dure muchos años

El mantenimiento correcto es fundamental para conservar tanto la madera como los remaches en buen estado.

Para prolongar la vida útil del cuchillo se recomienda: