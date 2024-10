Por qué conviene tomar Vitamina D para mejorar el funcionamiento del cerebro

La Vitamina D cobró relevancia en los últimos años por su papel fundamental en la salud ósea, pero también por sus efectos positivos en el funcionamiento del cerebro.

Investigadores de la Universidad de Tufts (EE.UU.) realizaron un estudio donde la revelaron que una adecuada ingesta de esta vitamina puede mejorar la salud cerebral de personas con deterioro cognitivo.

¿Por qué conviene tomar Vitamina D para mejorar el cerebro?

Según los resultados del estudio publicado en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, las personas con mayores concentraciones de vitamina D en su cerebro presentaron una mejor función cognitiva.

Los autores destacan la relevancia de analizar cómo ciertos alimentos y nutrientes pueden ayudar a proteger el cerebro envejecido de enfermedades como el Alzheimer y otras demencias.

Para ello, examinaron muestras de tejido cerebral de 209 participantes del Proyecto Rush de Memoria y Envejecimiento, un estudio a largo plazo sobre la enfermedad de Alzheimer que comenzó en 1997.

Estudios han demostrado que niveles adecuados de vitamina D pueden mejorar la memoria y la concentración. (Foto: Freepik)

Los investigadores de la Universidad Rush evaluaron la función cognitiva de los participantes, que eran personas mayores, sin signos visibles de deterioro, a lo largo del tiempo, y analizaron las anomalías en su tejido cerebral tras su fallecimiento.

El equipo se enfocó en la presencia de vitamina D en cuatro áreas específicas del cerebro: dos asociadas con cambios relacionados con el Alzheimer, una vinculada a formas de demencia relacionadas con el flujo sanguíneo, y otra que no mostraba conexión conocida con el deterioro cognitivo.

Los hallazgos confirmaron que la vitamina D estaba presente en el tejido cerebral, y que niveles elevados en estas cuatro regiones estaban correlacionados con un mejor desempeño cognitivo.

Sin embargo, los niveles de vitamina D en el cerebro no mostraron relación con los marcadores fisiológicos típicamente asociados a la enfermedad de Alzheimer, como la acumulación de placa amiloide o la presencia de cuerpos de Lewy, ni con signos de accidentes cerebrovasculares.

La vitamina D se encuentra presente en varias regiones del cerebro, lo que sugiere su importancia en la salud mental. (Foto: Freepik)

¿Cómo asegurar un aporte adecuado de Vitamina D?

Para mantener niveles óptimos de esta vitamina y potenciar la salud cerebral, es importante adoptar hábitos que favorezcan su ingesta y producción:

Exposición solar : aprovechá la luz del sol durante al menos 15 a 30 minutos al día, preferentemente en horarios donde la radiación UVB es más intensa, como en las horas de la mañana o la tarde. Usá protector solar para cuidar tu piel después de ese tiempo.



: aprovechá la luz del sol durante al menos 15 a 30 minutos al día, preferentemente en horarios donde la radiación UVB es más intensa, como en las horas de la mañana o la tarde. Usá protector solar para cuidar tu piel después de ese tiempo. Alimentación balanceada : incorporá alimentos ricos en vitamina D, como pescados grasos (salmón, atún), yema de huevo, champiñones expuestos al sol y lácteos fortificados.





: incorporá alimentos ricos en vitamina D, como pescados grasos (salmón, atún), yema de huevo, champiñones expuestos al sol y lácteos fortificados. Suplementos: si tenés dificultades para obtener suficiente vitamina D a través de la dieta o la exposición solar, considerá consultar a un médico para evaluar la posibilidad de incorporar un suplemento.

Implementando estos consejos, podrás contribuir al buen funcionamiento de tu cerebro y protegerte contra el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.