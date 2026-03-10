Muchas veces vemos troncos que tienen una franja blanca y pocos saben realmente qué significa esto. Lejos de ser un decisión estética, esta marca se trata de una práctica de mantenimiento que ayuda a proteger a los árboles y a mejorar su adaptación al entorno urbano. La pintura funciona como una capa protectora que reduce el impacto del sol, limita el avance de insectos y evita que hongos y bacterias se instalen en la corteza. Por eso, es una técnica que usan tanto los municipios como quienes cuidan jardines particulares. 1. Reduce el daño por calor La pintura blanca refleja la luz y baja la temperatura del tronco. Esto es clave en las ciudades, donde el asfalto y los edificios elevan la sensación térmica. Mantener la corteza más fresca evita quemaduras solares y protege los tejidos internos. 2. Previene grietas en invierno Los cambios bruscos de temperatura pueden abrir pequeñas fisuras en la corteza. Esa pintura genera un efecto aislante que amortigua esas variaciones y evita que el árbol sufra estrés térmico durante los meses fríos. 3. Limita plagas y enfermedades La mezcla que se aplica bloquea la entrada de insectos y frena la expansión de hongos y bacterias. Esto ayuda a prolongar la vida del árbol y reduce la necesidad de tratamientos más agresivos. 4. Mejora el ambiente urbano Árboles sanos aportan sombra, regulan la temperatura y mejoran la calidad del aire. Por eso, esta práctica se volvió habitual en veredas y parques, donde el arbolado sufre más agresiones que en entornos naturales. La fórmula más común combina: Es una preparación económica, fácil de aplicar y segura para el árbol si se usa en la proporción adecuada. Los especialistas recomiendan hacerlo una o dos veces por año, preferentemente: Este mantenimiento simple marca una gran diferencia en la salud del árbol, especialmente en zonas urbanas donde las condiciones son más exigentes. A su vez, muchas personas se preguntan si esta práctica se puede aplicar a jardines particulares, lo cierto es que sí. La pintura blanca aporta claridad y sensación de amplitud, pero además cumple la misma función protectora. Por eso, muchos paisajistas sugieren incorporarla en espacios con árboles jóvenes o en áreas muy soleadas.