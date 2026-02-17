A partir de marzo, los propietarios de viviendas en España deben prestar especial atención a la vegetación de sus jardines y patios. De esta manera, el Gobierno podría sancionar a personas por no podar sus árboles en ciertas circunstancias. El Código Civil establece reglas claras sobre las distancias mínimas que deben respetarse al plantar o mantener árboles y setos cerca de propiedades colindantes. El incumplimiento de estas normas puede derivar en obligaciones de poda, arranque de plantas o incluso sanciones económicas y acciones judiciales. Más allá de que un patio es propiedad privada, también es necesario tener en cuenta que la vegetación propia podría molestar a un vecino. Justamente, el artículo 591 del Código Civil, vigente desde el Real Decreto de 24 de julio de 1889, regula explícitamente estas distancias. “No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y, en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos”, se detalla. Esto significa que los árboles altos (aquellos que superan los dos metros de altura o tienen porte elevado) deben plantarse al menos a 2 metros de la línea divisoria con la propiedad vecina. Por su parte, los arbustos, setos o árboles bajos requieren una separación mínima de 50 cm. Si ya existen plantaciones que no cumplen estas distancias, los propietarios están obligados a actuar, especialmente en marzo, cuando comienza la época de mayor crecimiento y florecimiento de la vegetación. El artículo 592 complementa estas disposiciones al permitir que el dueño de la propiedad afectada reclame el corte de ramas que se extiendan sobre su terreno. “Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de estos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad”, señala. En cuanto a las raíces que se extienden hacia la propiedad ajena, el propietario invadido puede cortarlas por sí mismo dentro de su heredad. En caso de árboles medianeros, plantados exactamente en la línea divisoria, se presumen compartidos y su derribo requiere acuerdo entre los colindantes. Cualquiera de las partes puede exigir el derribo de árboles en setos vivos medianeros. El anuncio cobra relevancia en marzo porque es el inicio de la temporada de crecimiento intenso, lo que aumenta el riesgo de invasiones por ramas o raíces. A partir de esta medida, muchos ayuntamientos complementan el Código Civil con ordenanzas municipales propias. Por ejemplo, en localidades como Soto del Real (Madrid), la Ordenanza Municipal para la Protección de la Convivencia Vecinal considera infracciones muy graves el no respetar estas normas, con multas que pueden alcanzar hasta 500 euros. Aunque el Código Civil no impone multas administrativas directas, permite acciones civiles ante un juez: reclamar el corte de ramas o raíces, exigir el arranque de árboles plantados indebidamente o incluso solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios causados por la vegetación invasora.